Звуковая ванна

Трансформация
Активация тета-волн мозга во время звуковой ванны с поющими чашами помогает достичь глубокого расслабления и соединения с подсознанием. Это способствует развитию творческих способностей, повышая интуитивное восприятие реальности и эмоциональную стабильность.
Антистресс
Звуки поющих чаш активируют парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление и восстановление организма, в отличие от симпатической системы, которая реагирует на стресс. Это способствует снижению стресса и улучшению сна.
Самоисцеление
В состоянии глубокого расслабления и благодаря активации парасимпатической нервной системы, тело получает возможность заняться самовосстановлением и самоочищением. Этот процесс улучшает общее физическое состояние, укрепляет иммунитет и
ускоряет процессы регенерации организма.
Гармонизация энергетики
Звуковые ванны также могут способствовать гармонизации внутренней энергии, уравновешивая чакры и энергетические центры тела. Это создает ощущение внутреннего баланса и спокойствия, улучшая общее самочувствие и жизненную энергию.
Улучшение концентрации и ясности ума.
Регулярное участие в звуковых ваннах может также способствовать улучшению концентрации и ясности ума. Вибрации и звуки поющих чаш помогают уменьшить ментальный шум и развивают способность к сосредоточению, что полезно как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.